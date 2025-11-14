YouTube продолжает оставаться одной из самых популярных у россиян соцсетей

Несмотря на фактически полную блокировку YouTube в России американский видеохостинг продолжает оставаться одной из самых популярных соцсетей в стране. YouTube – четвертая (после TikTok, Telegram и "ВКонтакте") соцсеть в России по объему времени, которое пользователи проводят в соцмедиа, это данные компании Mediascope за октябрь.

Пользователи в возрасте 18-24 лет проводят на YouTube 19% от всего времени в соцсетях, группы 12-17 лет и 25-34 года – по 17%. Остальные возрастные группы – не менее 12%, передает Forbes.