В Екатеринбурге могут установить памятник Сталину

В Екатеринбурге планируют рассмотреть вопрос об установке памятника Иосифу Сталину.

Как рассказал в своих соцсетях депутат гордумы Дмитрий Сергин, решение будет приниматься 14 ноября на комиссии по топонимике. В связи с этим, Сергин попросил горожан высказать свое мнение в комментариях под постом, чтобы завтра передать его коллегам.

"В преддверии заседания хочу поинтересоваться у друзей и подписчиков, что думаете по этому поводу? При своем голосовании буду руководствоваться в том числе и вашими соображениями", - написал депутат.

Инициаторами идеи выступили Центр Сталина совместно со свердловскими общественными организациями "Грузинское общество "Сакартвелло" и "Интернациональный союз диаспор". На рассмотрение предлагается несколько подходящих локаций. Среди них: место на пересечении бульвара по улице Культуры и улицы Красных Партизан, два варианта на пересечении бульвара по улице Культуры и Машиностроителей, а также Площадь перед ФГБУ культуры и искусства "Дом офицеров ЦВО".