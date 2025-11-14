Mash: В Израиле начали проверку в отношении Галкина* из‑за инцидента с флагами

Министерство национальной безопасности Израиля начало проверку юмориста Максима Галкина* - его заподозрили в неуважении к госсимволу страны, пишет Mash.

По информации Telegram-канала, поводом стал инцидент на концерте в Петах-Тикве, где Галкин* накрыл израильский флаг украинским. Израильские общественники в таком жесте увидели "порабощение и оккупацию". Они написали обращение в МИД и Министерство национальной безопасности страны. Отмечается, что в Израиле за умышленное осквернение государственного символа наказывают сроком до трех лет тюрьмы или штрафом до $15 тыс.

Ранее сообщалось, что Галкин* вынужден скрывать свое израильское гражданство и путешествовать по миру с паспортом Кипра из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сам он рассказывал, что с паспортом Израиля его не пускают в аэропорты и отели, хамят и оскорбляют.

* внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов