Галкин* скрывает своё израильское гражданство из-за конфликта на Ближнем Востоке

Юморист Максим Галкин* вынужден скрывать своё израильское гражданство и путешествовать по миру с паспортом Кипра. Это связано с конфликтом на Ближнем Востоке, пишет MASH.

По его словам, с паспортом Израиля его не пускают в аэропорты и отели, хамят и оскорбляют. Об этом он рассказал на концерте в Нью-Йорке. С израильским паспортом Галкина могли не пустить в 16 стран. Теперь он путешествует по кипрскому паспорту.

"Приходится сильно цензурить сценарий, чтобы не ляпнуть лишнего. Теперь вместо политики много воспоминаний из юности, нейтральные шутки. Русофобских тем по минимуму, проукраинских — тоже. Но без них не обошлось", - сказал актер.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.