В Самарской области осуждена Светлана Лада-Русь*

В Самарской области осуждена Светлана Лада-Русь (Пеунова)*. Приговор вынесен заочно.

В 2012 и 2016 гг. дама учредила некоммерческие организации и руководила ими. Организации позиционировались как центр народной медицины и политическое объединение. По сути же они были деструктивными общинами, деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей.

В своём домовладении в селе Бариновка Нефтегорского района, Пеунова* с 2006 г. организовывала ежедневные обязательные обряды и церемонии, навязывая своё вероучение и дестабилизируя эмоциональное состояние своих последователей. Позже она обманом завладела имуществом потерпевших – автомобилем марки Nissan Qashkai и офисным помещением. Приговор – восемь лет колонии общего режима, сообщает прокуратура Самарской области.

* признана иностранным агентом и объявлена в международный розыск.