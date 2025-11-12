Неожиданно. В Киеве инициировали законопроект о защите русского языка

Украинская госслужба по вопросам этнополитики и свободы совести инициировала принятие законопроекта, укрепляющего роль русского языка и других языков национальных меньшинств. Об этом говорится в заявлении общественных организаций, продвигающих украинизацию.

Ведомство разослало на согласование законопроект, который предусматривает применение языков нацменьшинств в сферах предоставления услуг, в научных изданиях и конференциях, в том числе русского языка. Причем новый законопроект делает необязательным использование мовы на заседаниях местных советов и других официальных мероприятиях власти. В местах традиционного проживания национальных меньшинств акты органов и должностных лиц местного самоуправления нормативного характера будут дублироваться на языке этого меньшинства.

Не исключено, что причиной стало давление Европы. Недавно ЕС заставил Киев отозвать законопроект об исключении русского языка из числа защищаемых. Практически одновременно появилась информация в СМИ, что Зеленский будто бы согласен дать права русскому языку и канонической Церкви. Правда, такие сообщения появляются постоянно по вопросу разных уступок, на которые он якобы готов пойти, но так и не идет.

Русский язык на Украине закреплен в конституции как защищаемый и свободно используемый, но по факту он запрещен.