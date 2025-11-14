В ГИБДД рассказали детали ДТП с наездом трамвая на школьницу в Екатеринбурге

Стали известны детали ДТП, произошедшего сегодня на Старой Сортировке в районе остановки "Дружининская". Сегодня утром трамвай наехал на школьницу, переходившую дорогу в неположенном месте.

По данным областной Госавтоинспекции, инцидент произошел в 07.25 по улице Техническая, вблизи дома № 152. По предварительной информации, 11-летняя девочка попала под трамвай, двигающийся по маршруту "ЦПКиО – 7 ключей". С различными травмами она была госпитализирована в детскую больницу № 9. Бабушка пострадавшей пояснила сотрудникам ДПС, что внучка опаздывала в школу.

За рулем трамвая находилась 46-летняя женщина, имеющая 25-летний стаж вождения данной категории. Освидетельствование подтвердило, что в момент ДТП она была трезвой. В это время в салоне транспорта находилось пять пассажиров, которые не пострадали.

По словам водителя, ребенок внезапно выбежал на трамвайные пути, а потому девочку она просто не успела заметить. На месте дорожной аварии сотрудники полиции провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников ДТП, назначено проведение проверки.

"По факту произошедшего сотрудниками полиции будут направлены материалы в ПДН и в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних. Помимо этого, автоинспекторы проведут обследование образовательной организации, в которой обучается пострадавший ребенок, на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге", - добавили в пресс-службе.

Госавтоинспекция призывает пешеходов, особенно детей и их родителей, быть предельно внимательными и осторожными при переходе проезжей части. Помните: лучше опоздать, но остаться здоровым, чем рисковать своей жизнью и здоровьем, переходя дорогу в неустановленном месте. Переходите улицу только в разрешенных местах, убедившись в собственной безопасности. Родители, ежедневно напоминайте детям о строгом соблюдении Правил дорожного движения. Безопасность на дороге – это ответственность каждого!