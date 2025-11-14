В ГИБДД рассказали детали ДТП с наездом трамвая на школьницу в Екатеринбурге

14 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В школах введут 12-летнее обучение?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В ГИБДД рассказали детали ДТП с наездом трамвая на школьницу в Екатеринбурге

Стали известны детали ДТП, произошедшего сегодня на Старой Сортировке в районе остановки "Дружининская". Сегодня утром трамвай наехал на школьницу, переходившую дорогу в неположенном месте.

По данным областной Госавтоинспекции, инцидент произошел в 07.25 по улице Техническая, вблизи дома № 152. По предварительной информации, 11-летняя девочка попала под трамвай, двигающийся по маршруту "ЦПКиО – 7 ключей". С различными травмами она была госпитализирована в детскую больницу № 9. Бабушка пострадавшей пояснила сотрудникам ДПС, что внучка опаздывала в школу.

За рулем трамвая находилась 46-летняя женщина, имеющая 25-летний стаж вождения данной категории. Освидетельствование подтвердило, что в момент ДТП она была трезвой. В это время в салоне транспорта находилось пять пассажиров, которые не пострадали.

По словам водителя, ребенок внезапно выбежал на трамвайные пути, а потому девочку она просто не успела заметить. На месте дорожной аварии сотрудники полиции провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников ДТП, назначено проведение проверки.

"По факту произошедшего сотрудниками полиции будут направлены материалы в ПДН и в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних. Помимо этого, автоинспекторы проведут обследование образовательной организации, в которой обучается пострадавший ребенок, на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге", - добавили в пресс-службе.

Госавтоинспекция призывает пешеходов, особенно детей и их родителей, быть предельно внимательными и осторожными при переходе проезжей части. Помните: лучше опоздать, но остаться здоровым, чем рисковать своей жизнью и здоровьем, переходя дорогу в неустановленном месте. Переходите улицу только в разрешенных местах, убедившись в собственной безопасности. Родители, ежедневно напоминайте детям о строгом соблюдении Правил дорожного движения. Безопасность на дороге – это ответственность каждого!

Теги: Екатеринбург, трамвай, школьница


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.11.2025 08:28 Мск На Старой Сортировке в Екатеринбурге школьница попала под трамвай

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети