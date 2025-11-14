На Старой Сортировке в Екатеринбурге школьница попала под трамвай

Сегодня утром на Старой Сортировке в Екатеринбурге школьница попала под трамвай, сообщают местные Telegram-каналы.

Инцидент произошел на остановке "Дружининская" перед станцией 7 ключей. По словам очевидцев, девочка переходила дорогу в неположенном месте. После этого встало несколько трамваев. На месте оперативно выехали сотрудники ДПС и "скорая".

В Госавтоинспекции информацию подтвердили, добавив, что девочка жива. В каком состоянии она находится сейчас - неизвестно.