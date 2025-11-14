Новости о трамвайной ветке из Солнечного в Академический назвали фейком

"Сенсация" о начале строительства трамвайной ветки, которая свяжет Солнечный микрорайон и Академический район Екатеринбурга, является фейком. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

В местных пабликах сообщается, что протяженность ветки составит 600 метров, а работы уже ведутся, однако ничего общего с реальностью эти публикации не имеют.

"Никаких строительных работ не началось и, если что-то и делается, то этим будут заняты железнодорожники. Поскольку в основе сенсационного сообщения лежит как раз речь об 43-километровой железнодорожной линии, которая свяжет города екатеринбургской агломерации", - говорится в сообщении канала.

Там также добавили, что объединение Солнечного и Академического планируется, но позднее - пока линия есть только на бумаге.