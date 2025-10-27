75% россиян поддерживают ограничения для электросамокатов

Предложение лидера ЛДПР Леонида Слуцкого установить запрет на разговоры по телефону во время управления электросамокатом и ездить по тротуарам россияне однозначно поддерживают. Опрос провел сервис SuperJob.

"За" высказались 75%, против - только 11%. Причем женщины более категоричны. Если среди мужчин соотношение 70% против 16%, то среди женщин - 80% против 5%. Более старшие респонденты также категоричнее: до 35 лет соотношение 66% против 19%, старше 45 лет - 85% против 5%. Однако даже среди молодежи мнение на этот счет вполне однозначное: во время управления самокатом говорить по телефону нельзя. Неопределившиеся вообще не могут понять, как можно говорить по телефону во время езды на самокате.

По поводу запрета ездить по тротуарам поддержка чуть меньше: 63% - за, 22% - против. Женщины и более возрастные респонденты также высказываются более категорично. Противники же считают, что надо сначала создать инфраструктуру, выделить полосы для движения, а потом запрещать. Сейчас запрет только приведет к росту смертности самокатчиков, которых будут давить автомобили. Учитывая глупость и подчас неадекватность подростков, катающихся на самокатах, это будет плохим решением, считают противники запрета.