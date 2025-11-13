"Руководствовался служебным интересом": Пресс-секретаря полиции Петербурга поместили под домашний арест

Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД в Санкт-Петербурге Вячеслав Степченко отправлен под домашний арест на 1 месяц и 23 суток. Меру пресечения избрал Октябрьский суд по обвинению высокопоставленного сотрудника полиции в получении взяток.

Как передает "Интерфакс" из зала суда, следствие настаивало на СИЗО, так как обвиняемый мог скрыться, оказать давление на еще не установленных участников производства по уголовному делу и уничтожить улики, в числе которых переписки в мессенджерах.

Сам же Степченко заявил, что скрываться от следствия не собирается, признает вину и уже написал рапорт об увольнении. Он добавил, что предоставлял сводки "Конкретно.ру", руководствуясь "служебным интересом". По его словам, именно потому, что агентство специализируется на криминальной сводке, он хотел "взять под контроль информационное поле издания" и источники информации. За это ему ежемесячно перечисляли 20 тыс. рублей, которые, как заявил обвиняемый, уходили на представительские расходы управления информации.

"Я 20 лет возглавлял данное управление. И на протяжении всех этих 20 лет руководствовался исключительно служебными интересами. Я выполнял свою работу, но понимаю, что преступил закон. Сожалею об этом, безусловно. И поэтому с первых минут я сразу сотрудничал со следствием и дал чистосердечное признание", - Сказал Степченко, добавив, что за все время его сотрудничества с агентством, ресурс никогда не публиковал ни служебную информацию, ни персональные данные.

Степченко задержали накануне в Санкт-Петербурге. По версии следствия, чиновник на регулярной основе продавал служебные данные администратору новостного портала "Конкретно.ру" Кириллу Метелеву. В течение трёх лет он передавал секретные сводки о происшествиях и записи с камер видеонаблюдения, получив за это не менее 660 тыс. руб.

В рамках уголовного дела у Метелева были проведены обыски, в ходе которых изъяты технические устройства с доказательствами. Решается вопрос о мере пресечения для обоих фигурантов.