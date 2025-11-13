Задержан пресс-секретарь полиции Петербурга

В Санкт-Петербурге следственный комитет и ФСБ задержали высокопоставленного сотрудника полиции.

Им оказался начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД Вячеслав Степченко, сообщает пресс-служба СК региона. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, чиновник на регулярной основе продавал служебные данные администратору новостного портала "Конкретно.ру" Кириллу Метелеву. В течение трёх лет он передавал секретные сводки о происшествиях и записи с камер видеонаблюдения, получив за это не менее 660 тыс. руб.

В рамках уголовного дела у Метелева были проведены обыски, в ходе которых изъяты технические устройства с доказательствами. Решается вопрос о мере пресечения для обоих фигурантов.