В "Яндексе" заявили, что Алиса не подслушивает разговоры хозяев

Устройства с Алисой до произнесения активационного слова не распознают человеческую речь и не передают ее в облако, заявил представитель "Яндекса", комментируя предостережение Роскачества о рисках секретных разговоров рядом с умными колонками.

"Алиса в "Яндекс Станциях" не может слушать разговоры пользователя без его ведома. <…> Процесс обработки голоса запускается только в тот момент, когда микрофоны улавливают активационное слово "Алиса", - цитирует РБК представителя компании.

Также на колонках есть кнопка Mute, позволяющая отключить микрофон.