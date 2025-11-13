Роскачество призвало не обсуждать "чувствительные темы" около умных колонок

Обсуждение чувствительных тем в непосредственной близости от умных колонок может привести к утечке конфиденциальных данных. Об этом заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Он пояснил, что принцип работы умных устройств основан на анализе звукового окружения. Они могут фиксировать любую фоновую речь для формирования точного профиля пользователя. В качестве мер защиты эксперт рекомендовал отключение микрофона, когда устройство не используется, передает ТАСС.

В этом году мир столкнулся с одной из самых масштабных утечек данных в истории — в открытый доступ попали 16 миллиардов учетных записей, включая логины и пароли от соцсетей и глобальных сервисов. Утекли, в том числе, 455 миллионов записей российских пользователей.