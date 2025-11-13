Forbes включил в список лучших работодателей России магнитогорские предприятия "ММК" и "Технониколь"

В рейтинг лучших работодателей России вошли несколько предприятий Челябинской области. В списке из 205 компаний числятся Магнитогорский металлургический комбинат, а также "Технониколь" из Магнитогорска. Соответствующий топ составил журнал Forbes. Об этом упоминается в издании.

Всего в рейтинг попали 205 российских организаций.

Известно, что Магнитогорский металлургический комбинат, вошедший в рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes, ранее уже отмечался изданием — ММК попал в десятку компаний с большими денежными накоплениями. На конец 2024 года объем депозитов превысил 104 млрд рублей, а чистая денежная позиция составила 73,4 млрд рублей.

Критериями, по которым Forbes оценивал участников, являются основные элементы ESG-повестки (влияние компании на окружающую среду, участие в социальной жизни, а также прозрачность системы управления компании, ее корпоративная ответственность и степень контроля за действиями руководства).