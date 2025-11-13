13 Ноября 2025
Армия и ВПК В России Запорожская область
Фото: Накануне.RU

Веха. Российская армия преодолела бóльшую половину пути до Запорожья

ВС РФ освободили село Даниловка Днепропетровской области, сообщило сегодня Минобороны РФ. Само по себе это село не имеет большого значения, но является важной символической вехой - пройдена половина пути от Угледара до Днепра в районе Запорожья, пишет обозреватель Юрий Подоляка.
Такой расчет имеет тот смысл, что фронт к юго-западу и западу от Донецка, почти не двигавшийся около двух лет, пришел в движение весной-летом 2024 года и вскоре начал постепенно смещаться на север и на запад. Угледар был освобожден в первых числах октября 2024 года, и чуть более чем за год пройдена половина пути: расстояние между Угледаром и Даниловкой примерно такое же, как между Даниловкой и рекой Днепр в центре Запорожья, отмечает Подоляка (по карте пройдено даже чуть больше половины). И если скорость движения российской армии не изменится, то уже следующей осенью можно ожидать освобождения большей части Запорожья, надеется он. А возможно, что эта скорость и увеличится, ведь украинские вооруженные формирования заметно ослабли, подчеркивает блогер.

"С занятием Угледара мы неотвратимо идем здесь на запад (немного забирая к северу). Российская армия, не желая прорывать раз за разом глубоко эшелонированную оборону противника, которую ВСУ выстроили перед Ореховым и Гуляйполем, еще с прошлого года заходят всем этим "рубежам" в тыл", - отмечает Подоляка.

Освободив Даниловку, ВС РФ физически перерезали трассу Покровское - Гуляйполе, которая была важной рокадной дорогой для ВСУ, то есть идущей параллельно линии фронта. Также это приближение к Терноватому - важному логистическому узлу и опорному укрепрайону противника. В целом фронт ВСУ на стыке Запорожской и Днепропетровской областей трещит по швам, так что для дальнейшего продвижения ВС РФ там есть все основания, заключает Подоляка.

По прямой от Даниловки до Запорожья около 65 км. В отличие от Херсона, Запорожье расположено на левом берегу Днепра, и для освобождения оккупированной областной столицы широкую реку не придется форсировать. Это вызывает беспокойство и на Украине, и на Западе. Российская армия медленно, но неумолимо движется в сторону Запорожья, а резервов, чтобы ее остановить, у Киева не хватает. Прогнозы даются в целом довольно мрачные. Бывший главарь одесского "Правого сектора" (организация признана в России экстремистской и террористической и запрещена) Сергей Стерненко заявил, что российская армия ежедневно продвигается на целые километры, а у ВСУ "постепенное разрушение управления войсками, истощение сил и тотальная ложь в сочетании с большим давлением приводят к неизбежным продвижениям армии России".

На днях главком ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация значительно ухудшилась в районе Гуляйполя в Запорожской области и на границе Днепропетровской области с ДНР. Он также посетовал на ноябрьские туманы, которые помогают российским бойцам продвигаться вперед.

Военный обозреватель ВСУ Богдан Мирошников заявляет, что на гуляйпольском направлении у киевского режима назревает катастрофа. А в Киеве скрывают всю правду о происходящем.

"После Гуляйполя будет Орехов. А дальше, кроме Камышевахи и Степногорска, уже особо ничто не будет сдерживать ВС РФ от того, чтобы подобраться к южным окраинам Запорожья. Это также повлияет на пгт Покровское. Если враг и его захватит, сможет выйти аж на Вольнянск. А это будет настоящая катастрофа", - считает Мирошников.

Впрочем, российские военные эксперты считают, что ВС РФ не будут спешить с освобождением Гуляйполя, поскольку они фактически вышли на оперативный простор и сейчас еще нет смысла ввязываться в бои за хорошо укрепленный район. На Западе также признают, что резона штурмовать Гуляйполе нет. Российская армия может обойти укрепрайон ВСУ с севера, продвигаясь глубже в сторону Запорожья. Это даст возможность прорвать основную линию украинской обороны в районе Гуляйполя и нанести рассекающий удар в сторону Запорожья.

На днях немецкий военный обозреватель Юлиан Репке заявил, что на востоке Запорожской области линия обороны ВСУ локально рухнула. А украинский канал "Картограф ВСУ" признает, что "очень давно не было таких больших продвижений в минимальные сроки", как в последние недели в Запорожской области.

Военкор Александр Коц говорит, что группировка российских войск "Восток" буквально творит чудеса.

Теги: Запорожье, ВС РФ, СВО


