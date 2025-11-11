В Германии бьют тревогу: на востоке Запорожской области фронт ВСУ локально рушится

11 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В школах введут 12-летнее обучение?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Армия и ВПК В России Запорожская область
Фото: Накануне.RU

В Германии бьют тревогу: на востоке Запорожской области фронт ВСУ локально рушится

На востоке Запорожской области линия обороны ВСУ локально рухнула, заявил военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке, комментируя взятие российской армией там нескольких сел за несколько дней.

"После падения Успеновки, похоже, больше не осталось ни оборонительных позиций, ни украинских войск, которые могли бы замедлить продвижение российских войск. Войска РФ за два дня преодолели 8 км и не собираются останавливаться", - переживает Репке.

Особенность ситуации в том, что российская армия на востоке Запорожской области наступает с востока, в то время как ВСУ ожидали наступления с юга, где и готовили оборонительные позиции. Киев готовил Орехов и Гуляйполе к длительной обороне с южного направления, а российские войска пытаются выйти в тыл ВСУ северо-восточнее, что очень усложняет задачу киевскому режиму. Особое значение имеет выход российских подразделений к третьему рубежу обороны ВСУ на запорожском направлении, который проходит вдоль дороги Покровское-Гуляйполе. И наши войска пытаются обойти эти укрепрайоны, создавая угрозу флангового охвата всей вражеской группировки.

Положение ВСУ сложное, признает экс-командующий ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос. Он возмущен тем, что этому направлению в Киеве не уделяли должного внимания, но "верили в какую-то сказочку, что это кто-то решит".

На днях полковник Генштаба австрийской армии Маркус Райснер, выступая в Дипломатической академии в Вене, заявил, что все только и говорят о Донбассе, но упускают из виду Запорожскую область. Но если ВС РФ выйдут там в тыл ВСУ, то последствия могут быть очень неприятными.

Обозреватель Юрий Подоляка впечатлен прорывом ВС РФ на этом направлении. Он пишет, что последние дни ясно показали, что даже в условиях современного военного конфликта с использованием огромного количества дронов глубокие прорывы вполне могут быть проведены. А в последние четыре дня российская армия прорвала фронт ВСУ в районе юго-западнее Успеновки и продвинулись по фронту шириной 20-25 км на глубину до 10 км. Дело не только в численном превосходстве российской армии, а в четкой организации своих действий и дезорганизации у противника. Но перед этим ВС РФ сумели добиться полного превосходства в дронах.

Накануне Минобороны РФ официально сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" смогли глубоко вклиниться в оборону ВСУ в Запорожской области. За четыре дня освобождено пять населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях.

"Пока противник гонит подкрепления на Красноармейск, российская армия всерьез готовится обвалить фронт в Запорожье. А у ВСУ явно не хватает людей, чтобы купировать эту угрозу", - считает военкор Александр Коц.

Теги: ВСУ, ВС РФ


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети