В Германии бьют тревогу: на востоке Запорожской области фронт ВСУ локально рушится

На востоке Запорожской области линия обороны ВСУ локально рухнула, заявил военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке, комментируя взятие российской армией там нескольких сел за несколько дней.

"После падения Успеновки, похоже, больше не осталось ни оборонительных позиций, ни украинских войск, которые могли бы замедлить продвижение российских войск. Войска РФ за два дня преодолели 8 км и не собираются останавливаться", - переживает Репке.

Особенность ситуации в том, что российская армия на востоке Запорожской области наступает с востока, в то время как ВСУ ожидали наступления с юга, где и готовили оборонительные позиции. Киев готовил Орехов и Гуляйполе к длительной обороне с южного направления, а российские войска пытаются выйти в тыл ВСУ северо-восточнее, что очень усложняет задачу киевскому режиму. Особое значение имеет выход российских подразделений к третьему рубежу обороны ВСУ на запорожском направлении, который проходит вдоль дороги Покровское-Гуляйполе. И наши войска пытаются обойти эти укрепрайоны, создавая угрозу флангового охвата всей вражеской группировки.

Положение ВСУ сложное, признает экс-командующий ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос. Он возмущен тем, что этому направлению в Киеве не уделяли должного внимания, но "верили в какую-то сказочку, что это кто-то решит".

На днях полковник Генштаба австрийской армии Маркус Райснер, выступая в Дипломатической академии в Вене, заявил, что все только и говорят о Донбассе, но упускают из виду Запорожскую область. Но если ВС РФ выйдут там в тыл ВСУ, то последствия могут быть очень неприятными.

Обозреватель Юрий Подоляка впечатлен прорывом ВС РФ на этом направлении. Он пишет, что последние дни ясно показали, что даже в условиях современного военного конфликта с использованием огромного количества дронов глубокие прорывы вполне могут быть проведены. А в последние четыре дня российская армия прорвала фронт ВСУ в районе юго-западнее Успеновки и продвинулись по фронту шириной 20-25 км на глубину до 10 км. Дело не только в численном превосходстве российской армии, а в четкой организации своих действий и дезорганизации у противника. Но перед этим ВС РФ сумели добиться полного превосходства в дронах.

Накануне Минобороны РФ официально сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" смогли глубоко вклиниться в оборону ВСУ в Запорожской области. За четыре дня освобождено пять населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях.

"Пока противник гонит подкрепления на Красноармейск, российская армия всерьез готовится обвалить фронт в Запорожье. А у ВСУ явно не хватает людей, чтобы купировать эту угрозу", - считает военкор Александр Коц.