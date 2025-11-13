Поезд Деда Мороза посетит четыре города Свердловской магистрали

Сказочный поезд Деда Мороза в этом сезоне посетит 70 городов, в том числе четыре на Свердловской магистрали. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СвЖД.

Состав уже сформирован и готов отправиться в рейс. Он стартует 19 ноября 2025 года во Владивостоке и завершит путь 11 января 2026 года в Великом Устюге. Поезд Деда Мороза проедет более 20 тысяч км и посетит 70 городов Дальнего Востока, Сибири, Урала, Севера и европейской части страны.

На Свердловской магистрали он сделает остановки в Ишиме, Тюмени, Екатеринбурге и Перми. Все желающие смогут подняться в кабину паровоза и сделать уникальные фото. Для свободного посещения откроют вагон Снежной королевы, вагон-лавку с северными сувенирами, фотокупе, вагон-ресторан и буфет. А по заранее купленным билетам дети смогут посетить вагон "Сказочная деревня" и вагон-приемную Деда Мороза, а также посмотреть представление в вагоне "Кукольный театр".

Поезд Деда Мороза – совместный проект РЖД и правительства Вологодской области. Впервые он отправился в рейс 5 декабря 2021 года. За четыре года состав посетил 302 города, в некоторых побывав по нескольку раз.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области все билеты на поезд Деда Мороза раскупили буквально за считанные минуты.