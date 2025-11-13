Суд ставил в силе заочный арест уральскому бизнесмену Горбунову

Свердловский областной суд оставил в силе заочный арест уральскому бизнесмену Александру Горбунову по делу о вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, что меру пресечения 1 ноября избрал Ленинский районный суд. Поскольку обвиняемый находится в розыске, суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте фигуранта на два месяца. Горбунова обвиняют в вымогательстве, то есть требовании передачи чужого имущества с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере – п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ.

Адвокат бизнесмена подал на постановление апелляционную жалобу, в которой просил отменить его как незаконное и необоснованное. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, не нашел основания для вмешательства в судебный акт. Жалоба адвоката была оставлена без удовлетворения.

Напомним, что Горбунову уже выносили аналогичную меру пресечения в октябре, однако тогда защита обжаловала решение и Свердловский областной суд отправил материалы дела обратно в Ленинский на новое рассмотрение.

Речь идет о конфликте между Горбуновым и бывшим участником ОПГ "Центровые" Михаилом Клоком, который также владел компанией ООО "База на Комсомольской" - комплексом нежилых помещений на улице Комсомольская, 73. По версии следствия, в 2013 году, после отправки Клока в колонию, его под угрозами расправой заставили подписать дарственную о передаче своей доли в уставном капитале компании на бывших владельцев объекта - супругов Буцыриных.

Несколько раз расследование по делу прекращалось и снова возобновлялось. В последний раз это произошло в 2022 году, после того как Клока снова задержали уже по делу о заказном убийстве бизнесмена Алексея Зубакина в 2000-ых.