В России признают водительские права стран, где русский язык - официальный

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался о признании в России водительских прав других государств.

"Те, кто приезжает из страны, где русский язык не имеет статуса официального, мы не можем признавать (их водительские) права, и в данном случае гражданам этих стран надо сдавать правила, экзамены, в этом только случае они смогут получить права на вождение автомобиля", - приводит РИА Новости слова Володина, сказанные на пленарном заседании Госдумы.

Отметим, сразу во втором и третьем чтениях Госдума сегодня одобрила законопроект, внесенный кабмином, - о создании единого рейтинга автошкол. Примечательно, что параметры, на основе которых будет составляться рейтинг, отданы на откуп правительству – оно само их определит. Среди предложений: в ГИБДД хотели бы учитывать при раздаче позиций в рейтинге аварийность с участием выпускников и результаты сдачи экзаменов.