В России появится единый рейтинг автошкол

Сразу во втором и третьем чтениях Госдума сегодня одобрила законопроект, внесенный кабмином, - о создании единого рейтинга автошкол.

Примечательно, что параметры, на основе которых будет составляться рейтинг, отданы на откуп правительству – оно само их определит. Среди предложений: в ГИБДД хотели бы учитывать при раздаче позиций в рейтинге аварийность с участием выпускников и результаты сдачи экзаменов.

За создание рейтинга выступало Министерство внутренних дел. По его данным, в прошлом году только 14% курсантов сдали практический экзамен с первого раза. В МВД считают, что рейтинг повысит конкуренцию среди автошкол и заставит их улучшить качество обучения.

Сейчас в России более 7 тыс. автошкол, большинство из них готовит водителей категории B – с ней можно управлять легковым автомобилем.