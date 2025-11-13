В Госдуме призвали срочно провести в школах уроки безопасности после ЧП в Красногорске

Во всех школах России школах нужно провести внеочередные "Разговоры о важном" после ЧП в Красногорске. Первый зампред Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев направил такой запрос министру просвещения Сергею Кравцову.

На днях в Красногорске мальчик получил серьезные ранения, подняв лежавшую на земле 10-рублевую купюру, к которой было прикреплено взрывное устройство. Ребенка оперировали шесть часов, пришлось ампутировать несколько пальцев.

"Трудно подобрать слова. Ведь это не просто страшный случай, а напоминание: зло может прятаться в самых обыденных вещах. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы предупредить подобное. Такие трагедии нельзя просто переждать или забыть. Нужно говорить с детьми, объяснять, быть рядом", - пишет депутат.

Он предлагает провести такие уроки безотлагательно уже в понедельник 17 ноября. Тем временем представители школьных администраций уже начали рассылать предупреждения в родительские чаты, чтобы взрослые поговорили с детьми об этом. На днях стало известно, что МВД планирует создать чаты в мессенджере Mах, через которые до школьных учителей будут оперативно доносить необходимую информацию, чтобы те доносили ее до учеников. Новшество не связано с ЧП в Красногорске и разрабатывалось раньше.