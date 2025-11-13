В Киргизии отключены от электроэнергии все майнинг-фермы

В Киргизии отключены от электричества все майнинг-фермы – в целях экономии электроэнергии, заявили в Минэнерго страны. "В нынешних условиях дефицита электроэнергии принято решение о полном отключении всех майнинг-ферм в Киргизии", - сообщили в министерстве. На сети, питавшие майнинг-фермы, установили пломбы, чтобы защитить их от повторного нелегального присоединения. Минэнерго сообщило, что майнеры останутся без электричества до стабилизации ситуации в энергосистеме.

Дефицит электроэнергии в Киргизии осенью и зимой связан с падением уровня воды в реке Нарын в районе водохранилища Токтогульской ГЭС – крупнейшей в стране. Дефицит, как правило, покрывается импортом электроэнергии из соседних стран, в том числе из России.

Ранее Минэнерго сообщило о введении ограничений по использованию электричества в школах.