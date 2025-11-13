Подростка из Березников, убившую свою новорожденную дочь, приговорили к ограничению свободы

В Березниках 16-летняя девушка признана виновной в убийстве своего новорожденного ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Следствием и судом установлено, что ночью, 12 августа 2025 года девушка 2009 года рождения, находясь дома, родила ребенка женского пола. В дальнейшем она задушила новорожденную и сбросила тело с пятого этажа. Вскоре, прохожие обнаружили тело и сообщили об этом в правоохранительные органы.

В ходе следствия девушка находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, проведены необходимые судебные экспертизы, собраны иные доказательства, которые заложены в основу обвинительного приговора. Приговором суда виновной назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.