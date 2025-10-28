Подросток в Березниках задушила своего новорожденного и выбросила из окна

В Березниках 16-летнюю девушку будут судить за убийство своего новорожденного ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

В ночь на 12 августа 2025 года, находясь дома, несовершеннолетняя родила девочку. Она задушила новорожденную и выбросила тело с пятого этажа. Вскоре, прохожие обнаружили тело и сообщили об этом в правоохранительные органы.

В ходе следствия девушка находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, проведены необходимые судебные экспертизы. Следователем внесены представления в медицинское учреждение и органы профилактики о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.