В Нижневартовске компания, занимающаяся обустройством нефтяных месторождений, задолжала миллионы работникам

В Нижневартовске компания "Контакт Интернэшнл", занимающаяся работами в сфере обустройства нефтяных месторождений, строительством, реконструкцией, сервисным обслуживанием объектов добычи и транспортировки нефти и газа, задолжала более 14 миллионов рублей 212 работникам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры, задолженность накопилась за сентябрь 2025 года.

С целью восстановления трудовых прав граждан прокурор города внес руководителю предприятия представление.

По постановлению прокуратуры организация привлечена к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), назначено наказание в виде штрафа.

В результате вмешательства надзорного ведомства задолженность по оплате труда погашена в полном объеме.