Волгоградец подал в суд на мобильного оператора из-за отключения интернета

Житель Волгограда подал иск к компании "Вымпелком" ("Билайн") с требованием обеспечить стабильную работу мобильного интернета. Об этом сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Иск зарегистрирован и принят на производство в Краснооктябрьском районном суде. Мужчина подал иск от себя и сына. Он просит взыскать компенсацию морального вреда 50 тысяч рублей каждому.

В "Билайне" заявили, что ограничения мобильного интернета происходят не по их инициативе. В компании добавили, что все аргументы заявителя будут изучены.

Напомним, массовые сбои в работе мобильного интернета происходят во многих регионах России. Пользователи сообщают о проблемах у разных операторов. Ранее стало известно, что в некоторых районах Ульяновска мобильный интернет будут ограничивать до окончания СВО – это официальное заявление властей.