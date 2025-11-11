В нескольких районах Ульяновска мобильный интернет отключили до окончания СВО

В Ульяновской области ввели полное отключение мобильного интернета в зонах вокруг особо важных объектов. Власти заявили, что отключение в этих местах продлится до окончания СВО. Местные чиновники ссылаются на распоряжение федеральных ведомств, пишет агентство "Улпресса".

Проблема для гражданских жителей города заключается в том, что многие стратегические объекты соседствуют с жилыми микрорайонами. В некоторых из них уже больше недели нет интернета. Власти предупреждают, что отключение будет постоянным.

Карту отключений из соображений госбезопасности публиковать не будут.

Ряд приложений, таких как Госуслуги, будут работать даже при отключении, обещают власти.