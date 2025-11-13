Екатеринбургу выдан паспорт готовности к отопительному сезону-2025/26
Екатеринбург сумел получить паспорт готовности к отопительному сезону 2025/26 годов. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.
Как рассказал мэр в своем Telegram-канале, документ, выданный Уральским управлением Ростехнадзора, свидетельствует об успешной подготовке к очередному осенне-зимнему периоду. Глава города перечислил, что было сделано для этого в Екатеринбурге:
- выполнено четыре этапа гидравлических испытаний;
- заменено 29 километров тепловых сетей;
- подготовлено 169 теплоисточников, 13 тепловых насосных станций, 467 центральных тепловых пунктов, более 3,5 тысяч километров тепловых сетей;
- проведена проверка 80 теплоснабжающих и восьми теплосетевых организаций, 8 тысяч 403 объектов жилищного фонда, 1 тысячи 545 объектов социальной сферы.
"Специалистами проделана огромная работа, чтобы подготовить коммунальный комплекс города-миллионника к холодам", - отметил Орлов.
Ранее сообщалось, что другой свердловский город – Североуральск – смог получить паспорт готовности к отопительному сезону впервые за семь лет.