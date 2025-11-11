Североуральск впервые за семь лет получил паспорт готовности к отопительному сезону

Североуральск смог получить паспорт готовности к отопительному сезону впервые за семь лет. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Как рассказал глава региона в своем Telegram-канале, когда весной он начал работать в области в качестве врио губернатора, одной из самых "болевых точек" был Североуральск с его масштабными проблемами в сфере ЖКХ.

"Город годами не мог получить паспорт готовности к отопительному сезону, качество подачи воды вызывало справедливые жалобы жителей, коммунальные сети находились в аварийном состоянии. Североуральцы по факту не были обеспечены элементарными ресурсами для жизни", - заявил Паслер, родившийся именно в Североуральске.

По его словам, сейчас в городе завершается ремонт на пяти участках водопроводных сетей, еще три участка полностью готовы и подключены.

"Проведен капитальный ремонт канализационного коллектора, обновлены кровли на четырех котельных. На Центральной идет перевооружение котла ПТВМ‑100, начаты работы по монтажу нового оборудования", - отчитался губернатор.

Он отметил, что общий объем финансирования работ превысил 400 млн рублей.

"Североуральск впервые за семь лет получил паспорт готовности к отопительному сезону. Он стартовал 15 сентября и благодаря проведенным ремонтам проходит стабильно", - добавил Денис Паслер.

Ранее сообщалось, что в родном городе Паслера, где до сих пор живут его родители, сохраняются проблемы с подачей воды в домах, которые летом 2025 года переросли в коммунальный кризис. Чтобы снять социальное напряжение, Паслеру даже пришлось снять главу Североуральска, однако тогда проблему это не решило.