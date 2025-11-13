Reuters: "Лукойл" попросил власти США отсрочить введение санкций

"Лукойл" подал ходатайство о переносе сроков вступления в силу санкций, наложенных на компанию Министерством финансов США. Текущая редакция запрещает любые сделки с "Лукойлом" после 21 ноября. Но к этому сроку компания может не успеть продать иностранные активы.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в октябре объявило о новых санкциях против "Лукойла" и "Роснефти", добывающие компании названы источником финансирования СВО. На продажу иностранных активов "Лукойлу" американские власти отвели срок до 21 ноября.

По словам источников агентства Reuters, "Лукойл" добивается продления отсрочки: сделка с холдингом Gunvor сорвалась (тоже, вероятно, не без участия администрации США), с новыми покупателями еще нужно договориться.

Financial Times ранее оценила стоимость иностранных активов "Лукойла" в 14 млрд евро.