13 Ноября 2025
Здравоохранение Тюменская область Уральский ФО
Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

Тюменские врачи спасли жизнь участнику специальной военной операции

Тюменские врачи спасли жизнь участнику специальной военной операции, у которого внезапно начался инфаркт миокарда. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

По данным ведомства житель Нижнетавдинского района Дмитрий, который является военнослужащим и принимает участие в СВО, приехал в очередной отпуск. Однако дома его стали беспокоить одышка, слабость, учащенное сердцебиение. Он обратился в местную больницу. По согласованию с Центром медицины катастроф его экстренно доставили в ОКБ №1. Специалисты диагностировали у мужчины инфаркт миокарда.

"В отделение пациент поступил в критическом состоянии, счет шел на минуты. Нужно было как можно быстрее восстановить кровоток в пораженной артерии и предотвратить поражение сердечных клеток", - уточнила врач-кардиолог, заведующая кардиологическим отделением ОКБ № 1 Анастасия Христолюбова.

Рентгенэндоваскулярные хирурги выполнили эндоваскулярное лечение: ТБКА со стентированием коронарной артерии. Операция прошла успешно, пациент был переведен в палату интенсивной терапии кардиологического отделения, где его лечили врачи- реаниматологи. Почти месяц Дмитрий находился в больнице. Сейчас его состояние стабилизировалось, он выписан из клиники.

Теги: сво, инфаркт, врачи


