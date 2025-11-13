Бастрыкину доложат о главе уральского СНТ, который якобы пытался "задавить" пенсионера

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки происшествия в СНТ "Сагра" в Свердловской области. Причиной стал конфликт садоводов с местным председателем, который, по их словам, накануне завершился покушением на 70-летнего пенсионера.

Ранее сообщалось, что мужчина сбил на машине пенсионера, с которым у него до этого возник конфликт. По данным СМИ, после наезда водитель вышел, снял пострадавшего на телефон, а после уехал, не вызвав "скорую". Пожилой свердловчанин получил черепно-мозговую травму.

"По данному факту следственными органами СКР по Свердловской области проводится проверка по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Председатель СКР поручил руководителю СУ по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе процессуальной проверки", - рассказали в пресс-службе СКР.

Как передает Telegram-канал УралLIVE со ссылкой на Уральский родительский комитет, пострадавшим оказался супруг бывшего председателя СНТ. Весной нынешний глава СНТ якобы отказался принимать от садоводов коллективное заявление с требованием отчета, разорвав его и бросив людям в лицо. Незадолго до ДТП, он повздорил со своей предшественницей: якобы заломил руку женщине, ведущей видеосъемку, забрал телефон и удалил с него запись и несколько личных файлов, которые позже удалось восстановить.

При этом полиция Верней Пышмы так и не организовала проверку. Уральский родительский комитет обратился к свердловскому прокурору Борису Крылову и руководителю областного управления СКР Богдану Францишко с просьбой провести проверку действий председателя СНТ.