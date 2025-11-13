"Потерявшееся" облако солнечной плазмы устроило на Земле мощнейшее полярное сияние

К Земле пришел третий выброс плазмы, сформировавшийся после мощнейших вспышек на Солнце.

"Наблюдаются одни из самых сильных полярных сияний десятилетия. Есть шанс увидеть, начиная с широт 45 градусов", - писали утром астрофизики из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Между тем, последнее облако плазмы вело себя не типично. И это послужило темой для обсуждения всех международных сообществ астрономов. Их удивила скорость выброса – она не соответствовала расчетной.

"С момента ухода плазмы от Солнца прошло 35 часов. Приняв во внимание расстояние от Солнца до Земли в 150 миллионов км, можно сделать вывод, что, чтобы прийти сейчас в полночь, плазма должна иметь среднюю скорость в 1200 км/с. Для прихода в 20 часов по Москве, как предполагалось изначально, скорость должна была быть 1400 км/с. По сути это означает, что модельные представления о скорости выброса просто переместились из безумных в экстремальные", - рассказали этой ночью в Лаборатории солнечной астрономии.