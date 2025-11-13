В одном из городов под Челябинском произошло затопление насосной станции

В Коркино из-за аварии на насосной станции город остался без воды. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Коркинского округа Александр Орел.

"Сегодня утром жители Коркино и Розы столкнулись с непредвиденными неудобствами — воды в кранах не оказалось. В 5 утра обнаружена серьезная утечка на насосном коллекторе. Саму насосную станцию моментально, буквально за 15 минут, затопило", — сообщил глава города.

По словам мэра, в срочном порядке на место аварии выехали энергетики, которые обесточили объект. После этого сотрудники Водоканала приступили к устранению аварии.

Вскоре они нашли место повреждения. Начались ремонтные работы. Глава поставил задачу максимально оперативно устранить течь и добавил, что держит ситуацию на личном контроле.