В Пермском крае часть Березников осталась без воды из-за пожара на подстанции

Часть города Березники (Пермский край) осталась без воды и электричества. Об этом сообщил глава города Алексей Казаченко.

Как рассказал мэр в своем Telegram-канале, причиной этого стал пожар на подстанции Быгель.

"Часть города без света и воды. Выехал на место. Буду информировать по ситуации", - пообещал Казаченко.

Как сообщает официальная страница Березников в соцсети, на данный момент электроснабжение города уже восстановлено.

"На ВНС-18 запускают насосы для подачи воды жителям", - говорится в сообщении.