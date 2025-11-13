13 Ноября 2025
Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба компании &quot;Т Плюс&quot;

На Ново-Свердловской ТЭЦ состоялся конкурс профессионального мастерства "Лучший релейщик-2025"

На Ново-Свердловской ТЭЦ состоялся конкурс профессионального мастерства "Лучший релейщик-2025". В соревнованиях приняли участие шесть специалистов Свердловского филиала "Т Плюс" из Екатеринбурга, Первоуральска и Нижней Туры, передает корреспондент Накануне.RU.

Участники должны были пройти тестирование по нормативно-технической документации, охране труда и пожарной безопасности, продемонстрировать практические знания: проверить трансформатор тока с помощью современного испытательного комплекса "Ретом-21". Третий этап - оказание первой медицинской помощи пострадавшим. От участников соревнований требовалось провести реанимацию манекена "Гоша" и решить различные ситуационные задачи.

Специалисты по релейной защите обеспечивают надежную работу станции и стабильное энергоснабжение потребителей, отметил начальник отдела релейной защиты и противоаварийной автоматики Свердловского филиала "Т Плюс" Александр Вагин.

Конкурс профессионального мастерства "Лучший релейщик-2025"(2025)|Фото: пресс-служба компании "Т Плюс"

Он подчеркнул, что работа релейщиков требует глубоких знаний, особенно с активным внедрением современного микропроцессорного оборудования, а конкурс помогает оценить квалификацию сотрудников.

"Вопросы достаточно специфические, например, что такое коэффициент возврата токового реле или селективность. Для тех, кто сталкивался с устройствами релейной защиты – довольно простой, но очень важный", - отметил Александр Вагин.

На практическом этапе специалисты работали с современным испытательным оборудованием. Главный специалист отдела релейной защиты Лариса Чечулина отметила, что "эта работа постоянно используется в практике участников во время производственного процесса", однако в условиях конкурса добавлялись фактор волнения и ограничение по времени.

Конкурс профессионального мастерства "Лучший релейщик-2025"(2025)|Фото: Пресс-служба компании "Т Плюс"

"В этап входит проверка характеристик трансформаторов тока, которые требуются для заключения о исправности трансформатора тока, то есть снятие характеристик вольтамперных, проверка коэффициента трансформации, полярности и снятие нагрузки вторичной, которая подключается к обмоткам трансформатора тока", - пояснила Лариса Чечулина.

Конкурс профессионального мастерства "Лучший релейщик-2025"(2025)|Фото: Пресс-служба компании "Т Плюс"

Особое внимание уделили безопасности на производстве. Главный специалист по охране труда ТЭЦ Академическая Милена Порошина рассказала о сложных ситуационных задачах, например - сориентироваться, что делать при ампутации пальцев.

Конкурс профессионального мастерства "Лучший релейщик-2025"(2025)|Фото: Пресс-служба компании "Т Плюс"

Также участники должны были выполнить освобождение пострадавшего от электрического тока и реанимировать его. На этапе первой помощи использовалось специальное оборудование: диэлектрические перчатки и штанга для освобождения пострадавшего от действия тока, а также полный комплект аптечки с бинтами, пластырями, охлаждающими пакетами и другими средствами для оказания помощи.

конкурс профессионального мастерства "Лучший релейщик-2025"(2025)|Фото: Пресс-служба компании "Т Плюс"

конкурс профессионального мастерства "Лучший релейщик-2025"(2025)|Фото: Пресс-служба компании "Т Плюс"

По итогам соревнований, победителем турнира стал ведущий инженер электротехнической лаборатории Ново-Свердловской ТЭЦ Александр Шистеров. Для него это не первое участие в конкурсе - годом ранее Александр занял третье место. Победитель признался, что серьезно готовился к соревнованиям, испытывал небольшое волнение, но сумел справиться с эмоциями.

Конкурс профессионального мастерства "Лучший релейщик-2025"(2025)|Фото: Пресс-служба компании "Т Плюс"

"Такие конкурсы очень важны. Они мотивируют людей изучать свою специальность более углубленно, становиться более универсальным специалистом", - заключил победитель.

Теги: Т Плюс, Лучший релейщик 2025, конкурс профессионального мастерства


