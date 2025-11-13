13 Ноября 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Доля компаний с просрочкой по кредитам достигла 24% в 2025 году

Количество российских компаний и индивидуальных предпринимателей с просрочкой по кредитам достигло максимума за последние 2,5 года.

Согласно данным Банка России, на начало октября около 714 тыс. юридических лиц и ИП имели кредитную задолженность, при этом 24% из них допустили просрочку платежей. За год доля предприятий с просроченными платежами увеличилась на 6 процентных пунктов, а с начала 2023 года показатель практически удвоился. Основной причиной аналитики называют длительное сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на высоком уровне — 21% годовых. Хотя с июня регулятор начал постепенно снижать ставку, к ноябрю она оставалась на уровне 16,5%.

Как отмечает член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы Валерий Тумин, при средней рентабельности бизнеса 10-15% высокая стоимость заемных средств создает критическую нагрузку, особенно для малых и средних предприятий. Многие компании, рассчитывавшие на краткосрочный период высоких ставок, вынуждены брать новые кредиты не для развития, а для рефинансирования и поддержания ликвидности на фоне снижения прибыли, сообщают "Известия".

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что высокие ставки – не главная головная боль бизнеса. Она дала понять, что ЦБ не поддастся давлению и не будет стремительно снижать ставку.

Теги: компании, бизнес, кредиты


