28 Октября 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ЦБ: Высокие ставки – не главная головная боль бизнеса

Главной головной болью бизнеса, вопреки массовым представлениям, является не высокая ставка по кредитам, а рост стоимости издержек, считает глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Она сослалась на опросы бизнесменов, которые проводит регулятор.

"Действительно, многие компании чувствительны к повышению кредитной нагрузки, был рост запросов на реструктуризацию кредитов в первом полугодии. Но рост кредитной нагрузки – не основная проблема. В первую очередь бизнесу мешает рост издержек – все растет в цене. И в октябре рост издержек снова ускорился, и дело не в процентных платежах. Рост издержек – следствие не высокой ставки, а высокой инфляции. Когда у нас была низкая инфляция, у нас и издержки росли очень умеренными темпами", - сказала Набиуллина на встрече с депутатами Госдумы.

Она дала понять, что ЦБ не поддастся давлению и не будет стремительно снижать ставку: "Конечно, доступность кредита сейчас гораздо ниже, чем мы привыкли. Понимаю, что бизнесу непросто. Призывы снизить скорее ставку понятно. Но быстрое снижение ставки перечеркнуло бы все приложенные усилия".

"Больше всего экономике навредит, если мы снизим ставку, спрос снова рванет вперед раньше, чем производство его догонит. Тогда инфляция разгонится, нам снова придется повышать ставку", - заявила глава регулятора.

Также ЦБ ждет негативного вклада в инфляцию от ожиданий населения и бизнеса: "Инфляционные ожидания сильно не снижаются, они остаются на уровне 2024-го года. И они так и сохранятся высокими в ближайшие месяцы – под влиянием повышения НДС, утильсбора, роста цен на бензин".

Теги: ключевая ставка, бизнес, эльвира набиуллина


