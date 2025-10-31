31 Октября 2025
Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.ru

ЕС заставил Киев отозвать законопроект об исключении русского языка из числа защищаемых

На Украине отозван законопроект об исключении русского и молдавского из перечня языков, подлежащих защите по Европейской хартии региональных языков. Он был недавно внесен в Раду, но снят с рассмотрения. Это сообщил глава комитета Рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев, который возмущен и крайне недоволен Европой.
Как сообщалось, в Киеве решили, что в названии документа термин minority languages был переведен неправильно. Там речь о языках, на которых говорит небольшое количество людей. К русскому это не относится. Поэтому его защищать будто бы не нужно (вопреки украинской же конституции, которая гарантирует защиту русского языка).

Однако на депутатов Рады оказали давление некие "функционеры и/или эксперты Совета Европы", уполномоченные от Еврокомиссии вести переговоры о членстве Украины в ЕС по кластеру соблюдения фундаментальных прав и свобод человека. Они заявили, что в случае искажения Хартии членства в ЕС Киеву не видать. Потураев возмущен. Он считает, что "Совет Европы тянет Украину в Русский Мир". Причем отозвать этот законопроект депутатов заставили уже второй раз, первый был годом ранее.

Насчет молдавского языка Потураев написал, что это вообще "советская выдумка". Есть только румынский. Эту же логику можно применить и к мове, которой придали статус языка именно в советской время. Потураев, естественно, этого не замечает. Но видит "руку Кремля", у которого будто бы есть агенты в Совете Европы, которые и надавили на Киев. Сначала они неправильно перевели Хартию на мову, а теперь не дают ее исправить. Если защита русского языка является предварительным условием для переговоров о членстве в ЕС, то что-то неправильно с самим ЕС.

"А нужна ли нам такая Европа, и нужны ли мы ей?" - вопрошает Потураев.

Накануне заместитель министра образования Украины Анастасия Коновалова сообщила, что на мове до сих пор говорят менее половины молодежи, несмотря на жесточайшую украинизацию и пропаганду ненависти к русскому языку. Ее утешает лишь то, что большинство жителей подконтрольных нынешнему киевскому режиму территорий говорят при опросах, что мова является их родным языком.

По последним данным, даже в Киеве только 17% учеников общаются на мове в школе. В частной сфере, не на камеру, почти все говорят по-русски. По данным исследования украинского Центра контент-анализа "Пространство свободы", проведенного в 2020 году, в украинском сегменте соцсетей 84% сообщений были написаны на русском языке. После начала СВО часть жителей Украины демонстративно перешли на мову, но опросы до сих пор показывают, что на мове говорят не более трети населения.


Теги: русский язык, украина, европа


