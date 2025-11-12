В Екатеринбурге восьмиклассница отдала злоумышленникам 1,3 миллиона рублей

В Екатеринбурге ученица 8-го класса перевела злоумышленникам более 1,3 млн рублей отцовских сбережений. Об очередной истории "встречи" ребенка с телефонным мошенником Накануне.RU рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Заявление в полицию подал отец 14-летней девочки. По его словам, дочери пришло сообщение в мессенджер от "школьной медсестры", которая сообщила, что у нее отсутствуют данные в медицинской карте. Чтобы их внести нужно было сообщить код из поступившего СМС. После того, как школьница передала код, ей позвонила уже лжесотрудница "Госуслуг", которая напугала подростка тем, что она сообщила код мошенникам, а "личный кабинет" ее родителей теперь могут взломать, оформить на них кредиты, а деньги перевести на территорию вражеского государства, что грозит уголовной ответственностью.

После с ученицей школы связался "специалист Финмониторинга" и заявил о необходимости сфотографировать все имеющиеся в квартире деньги и украшения для доказательств невиновности. Напуганный подросток согласилась и выполнила указание "финспециалиста". Далее, следуя инструкции незнакомца, подросток собрала все сбережения отца, купила в магазине сотовый телефон, скачала "нужное" приложение и через несколько банкоматов, расположенных по разным адресам, внесла на указанные "кураторами" счета свыше 1,3 млн рублей

Когда школьница совершила все необходимые операции, звонки от неизвестных прекратились, и она рассказала обо всем родителям. Общий ущерб составил 1 млн 324 тыс. рублей.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации "Мошенничество в особо крупном размере".

Напомним, что это не первая история, когда мошенники пользуются наивностью несовершеннолетних. В начале ноября 15-летняя девочка из Первоуральска перевела злоумышленникам около полумиллиона рублей. Ей также позвонила "медсестра" из учебного заведения, чтобы "актуализировать персональные данные". А недавно мошенники и вовсе убедили другую восьмиклассницу из Екатеринбурга оформить кредит на мать и все деньги перевести им.

Полиция Екатеринбурга в очередной раз просит граждан провести с несовершеннолетними детьми соответствующие беседы. Ребенок должен знать, что общение с неизвестными по телефону или через интернет может быть опасно. А также, что о любой подозрительной ситуации необходимо обязательно сообщать родным.