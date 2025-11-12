В Екатеринбурге восьмиклассница отдала злоумышленникам 1,3 миллиона рублей

12 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В школах введут 12-летнее обучение?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге восьмиклассница отдала злоумышленникам 1,3 миллиона рублей

В Екатеринбурге ученица 8-го класса перевела злоумышленникам более 1,3 млн рублей отцовских сбережений. Об очередной истории "встречи" ребенка с телефонным мошенником Накануне.RU рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Заявление в полицию подал отец 14-летней девочки. По его словам, дочери пришло сообщение в мессенджер от "школьной медсестры", которая сообщила, что у нее отсутствуют данные в медицинской карте. Чтобы их внести нужно было сообщить код из поступившего СМС. После того, как школьница передала код, ей позвонила уже лжесотрудница "Госуслуг", которая напугала подростка тем, что она сообщила код мошенникам, а "личный кабинет" ее родителей теперь могут взломать, оформить на них кредиты, а деньги перевести на территорию вражеского государства, что грозит уголовной ответственностью.

После с ученицей школы связался "специалист Финмониторинга" и заявил о необходимости сфотографировать все имеющиеся в квартире деньги и украшения для доказательств невиновности. Напуганный подросток согласилась и выполнила указание "финспециалиста". Далее, следуя инструкции незнакомца, подросток собрала все сбережения отца, купила в магазине сотовый телефон, скачала "нужное" приложение и через несколько банкоматов, расположенных по разным адресам, внесла на указанные "кураторами" счета свыше 1,3 млн рублей

Когда школьница совершила все необходимые операции, звонки от неизвестных прекратились, и она рассказала обо всем родителям. Общий ущерб составил 1 млн 324 тыс. рублей.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации "Мошенничество в особо крупном размере".

Напомним, что это не первая история, когда мошенники пользуются наивностью несовершеннолетних. В начале ноября 15-летняя девочка из Первоуральска перевела злоумышленникам около полумиллиона рублей. Ей также позвонила "медсестра" из учебного заведения, чтобы "актуализировать персональные данные". А недавно мошенники и вовсе убедили другую восьмиклассницу из Екатеринбурга оформить кредит на мать и все деньги перевести им.

Полиция Екатеринбурга в очередной раз просит граждан провести с несовершеннолетними детьми соответствующие беседы. Ребенок должен знать, что общение с неизвестными по телефону или через интернет может быть опасно. А также, что о любой подозрительной ситуации необходимо обязательно сообщать родным.

Теги: Екатеринбург, злоумышленник, мошенник, школьница


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети