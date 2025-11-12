В Сургуте врачи пришили назад почти полностью отрезанную пилой кисть

В Сургутской травмбольнице успешно выполнили реплантацию кисти после травматической ампутации.

66-летний пенсионер работал электроинструментом с нарушением техники безопасности – пилил дрова на даче. Использовал болгарку и не предназначенный для неё диск по дереву. В одном из поленьев оказался инородный металлический фрагмент. Из-за него инструмент силой рвануло в сторону, и он отрезал левую кисть на уровне запястья. Отрезанная часть держалась только на кожном лоскуте.

Шесть часов заведующий отделением травматологии и ортопедии №2 Владимир Кельметр восстанавливал целостность всех поврежденных структур. Операция требовала применения микрохирургической техники и проводилась с оптическим усилением. Лечащий врач сургутянина, травматолог-ортопед Андрей Иванов, отметил, что сухожилия срастаются в среднем через два месяца, нервам нужно не менее полугода.

"Поэтому терпение, осторожность и самодисциплина больного играют важную роль. Начинаем с пассивной гимнастики: сгибания и разгибания пальцев выполняются при помощи здоровой руки, оперированная кисть не напрягается. Активная гимнастика, то есть самостоятельные движения, показана не ранее, чем через три недели", - сказал Иванов, чьи слова приведены в telegram-канале клиники.