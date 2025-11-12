Мутко: Реализация недвижимости Минобороны через "Дом.РФ" была "на паузе" после смены руководства ведомства

После смены руководства Минобороны работа по реализации недвижимости ведомства "была на паузе", заявил глава корпорации "Дом.РФ" Виталий Мутко, выступая в Совете Федерации.

"Сейчас все вопросы сняты. В совместной работе есть около 400 земельных участков, которые могут быть нам переданы. Сейчас все это будет активно развиваться", - сказал Мутко, добавив, что через "Дом.РФ" может быть решена судьба и сложных объектов вроде долгостроев.

В начале 2025 года в "Дом.РФ" не исключали, что корпорация может заняться и вовлечением недостроев Минобороны в оборот, в том числе – за счет проектов комплексного развития территорий (КРТ). Также взаимодействие "Дом.РФ" с Минобороны предполагает возврат министерству денег, вырученных за счет реализации его имущества – на них-то, полагают в "Дом.РФ", и можно достраивать имеющиеся долгострои.

Громкие уголовные дела в отношении высших чиновников Минобороны, в том числе – в отношении экс-заместителя министра Тимура Иванова, по многим эпизодам связаны с недвижимым имуществом оборонного ведомства.