12 Ноября 2025
Политика В России
Фото: Накануне.RU

Депутат Горелкин: Отключение России от глобального интернета - это искаженная интерпретация новых правил

Отключение России от глобального интернета - это неверное прочтение постановления Правительства №1667 "Об утверждении Правил централизованного управления сетью связи общего пользования", которое вступает в силу с 1 марта 2026 года. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в ответ на просьбы прокомментировать это решение.
Как писало Накануне.RU, Роскомнадзор получит исключительные полномочия по централизованному контролю над сетью в случае "кризисных ситуаций". Российские власти сделали решительный шаг к полному контролю над цифровым пространством. И теоретически в случае кибератак или иных угроз можно будет отключать Рунет от глобального интернета, фильтровать или перенаправлять весь трафик, а также отдавать операторам обязательные к исполнению указания. В частности, деятельность иностранных хостинг-провайдеров, не входящих в перечень РКН, обозначена как угроза. И если читать буквально, то все, что размещено на мощностях этих хостеров, может быть заблокировано в России. А учитывая, что в реестре РКН есть только отечественные хостеры, то получается, что в России будет заблокирован внешний интернет.

Но это не так, уверен Горелкин. Это "скорее искаженная интерпретация". Да, такая возможность есть, но из этого не следует, что с марта 2026 года все ресурсы иностранных хостеров окажутся заблокированы. В регламенте реагирования на угрозы перечислены и другие меры, в том числе оповещение пользователей.

В законодательстве РФ блокировка – это самая крайняя мера. К тому же новое постановление возлагает принятие решений еще на два ведомства, а в ряде случаев необходимо собрать еще и экспертную комиссию. И в 99% случаев дело до блокировки не дойдет, считает депутат.

"Причиной крайних мер может стать совсем уж вызывающее поведение: например, систематическое неуважение к российскому законодательству, сопряженное с нескрываемой вредительской деятельностью", - заключил Горелкин.

Глава ИТ-комитета Госдумы Сергей Боярский тоже считает, что ни о каком отключении Рунета от зарубежных сервисов речи не идет.

Теги: горелкин, интернет, блокировка


