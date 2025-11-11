11 Ноября 2025
В школах введут 12-летнее обучение?

Политика В России
Фото: Накануне.RU

"А если будут вмешиваться, отключим интернет". Глобальную сеть могут отрубить в России в 2026-м 

В Госдуме разгорелась нешуточная дискуссия о возможности отключения россиян от глобальной сети уже в 2026 году. Поводом стали новые правила, которые с 1 марта 2026 года позволят Роскомнадзору в случае кибератак или иных угроз полностью отключать Рунет от глобального интернета, фильтровать или перенаправлять весь трафик, а также отдавать операторам обязательные к исполнению указания.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя это постановление, пригрозил, что российский сегмент интернета могут отключить от мировой сети в случае вмешательства Запада в парламентские выборы в России в следующем году. По его словам, ранее фиксировались попытки повлиять на выборы через интернет. В частности, атакам подвергалась платформа дистанционного электронного голосования.

"Я уверен, что количество атак в 2026 году будет увеличиваться. Здесь основную роль будет играть интернет. Как это ни печально, как это ни сложно, но они вынуждены будут, наверное, его останавливать", — заявил депутат "Газете.ру".

Но вскоре с опровержением выступил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, который заявил, что российский сегмент интернета не планируется отключать от зарубежных сервисов.

Он признал, что Россия во время федеральных и региональных выборных кампаний сталкивается с большим количеством хакерских атак, но отметил, что в стране их научились пресекать, а кроме того, государство "умеет отделять вредоносный контент от полезного", поэтому будет "действовать избирательно", чтобы у россиян сохранился доступ к популярным иностранным ресурсам.

Впрочем, как тут не вспомнить, что совсем недавно глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова с сожалением назвала интернет "недружественной нам глобальной паутиной".

Выборы в Госдуму намечены на сентябрь 2026 года.

Теги: Алексей Чепа, выборы, интернет


