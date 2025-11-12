В Карачаево-Черкесии нашли сорвавшихся со склона туристов

В Карачаево-Черкесии обнаружили туристов, сорвавшихся накануне с ледяного склона в Махарском ущелье. "Во время движения по маршруту трое туристов сорвались с ледяного склона, получив множественные травмы. В данный момент производится их спуск. Известно, что у двоих черепно-мозговые травмы, у одного повреждены колени", - сообщили в МЧС.

Ранее в МЧС подчеркнули, что группа не зарегистрировала маршрут в спасательном ведомстве.

В начале октября 2025 года власти Камчатского края сообщили, что внесут в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности туристов. На Камчатке предлагают обязать граждан выплачивать поисково-спасательные мероприятия, если перед походом они не зарегистрировались в МЧС и проигнорировали закрытие маршрута и неблагоприятные погодные условия.

Поводом стала трагедия с участниками восхождения на вулкан Вилючинский. Двое из трех участников группы погибли, выжившую участницу спасателям и медикам пришлось спускать со склона, рискуя собственными жизнями в неблагоприятных погодных условиях. В поисково-спасательной операции участвовало почти 50 человек.