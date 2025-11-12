12 Ноября 2025
Спорт Калужская область
Фото: duma.kaluga.ru

Турнир по самбо, посвящённый Дню воинской славы России, прошел в Калуге

В Калуге состоялся турнир по самбо, посвящённый Дню воинской славы России – военному параду на Красной площади 7 ноября 1941 года. 

Участвовали в турнире 60 спортсменов из Калуги, Тарусы, Воротынска, Думиничей и Чехова.

«Военный парад 7 ноября 1941 года проходил на Красной площади в разгар битвы за Москву, когда линия фронта находилась всего в нескольких десятках километров от столицы. Парад имел большое историческое значение, показал твёрдость духа бойцов и командиров Красной армии, вдохновил тысячи молодых людей со всех уголков страны записаться на фронт добровольцами. Мы, наследники Великой Победы, собрались сегодня, чтобы отдать дань уважения стойкости и самоотверженности советского народа, мужеству бойцов Красной Армии, подаривших мир следующим поколениям», – подчеркнула депутат Думы городского округа города Калуги Марина Костина. 

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

«Самбо – это не просто спорт, это часть нашей культуры, система воспитания лучших качеств человека, воспитания настоящего гражданина своей страны. Руководство региона работает над тем, чтобы занятия национальным видом борьбы были доступны для каждого. По партийному проекту «Za Самбо» открываются залы и секции для занятий», – отметил председатель Думы Юрий Моисеев.

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

Участникам турнира были вручены кубки, медали и грамоты, оформленные в честь Дня воинской славы России, а также книги о пионерах – Героях Великой Отечественной 

Теги: турнир по самбо, юрий моисеев, дума калуги, воинская слава


