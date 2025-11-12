12 Ноября 2025
Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме выступили за проверку мигрантов пи отсутствии у них полиса ОМС

Ряд депутатов Госдумы внес законопроект о том, чтобы расширить перечень оснований для предоставления полиции сведений, составляющих медицинскую тайну, в отношении мигрантов, которым была оказана неотложная или экстренная медицинская помощь и у которых отсутствует полис ОМС или ДБС, чтобы МВД затем проверило законность нахождения этих иностранцев в России.
Сейчас по закону иностранцам запрещается въезд в Россию, если у них нет медицинского полиса. Однако обширная судебная практика говорит о том, что эти нарушения фиксируются довольно часто, то есть иностранец въехал в Россию без полиса. Анализ этих дел показывает, что в обоснование своей позиции мигранты обычно приводят два ключевых аргумента: при въезде в Россию полис у них не потребовали, а на основании международных договоров с рядом стран им гарантирована неотложная и экстренная медицинская помощь. Так зачем им вообще иметь полис? Они доказывают, что полис им вовсе не нужен, раз экстренную и неотложную помощь им окажут в любом случае, притом совершенно бесплатно. А расходы несет бюджет России.

По официальным данным, в 2024 году было выявлено без полиса 153 тысячи мигрантов, а в первом квартале 2025 года - более 60 тысяч. Масштабы явления огромны. И тот факт, что у низ нет полиса, выясняется уже на этапе продления или переоформления документов, дающих право на осуществление трудовой деятельности в России. Особенно важно, что родовспоможение тоже относится к неотложной или экстренной медицинской помощи. И женщины из стран, с которыми есть соглашения, приезжают бесплатно рожать в Россию. К тому же мигранты часто завозят инфекционные заболевания. Все это приводит к злоупотреблениям со стороны мигрантов, чему нужно положить конец, считают авторы инициативы. Они предлагают проверять всех мигрантов-нарушителей на предмет законности пребывания в нашей стране.

"По закону иностранцам, не имеющим медполиса, действующего на территории России, может быть отказано во въезде. Только у кого их сейчас проверяют? И кто их делает? Особенно, если учитывать, что экстренную помощь и без этого можно получить, а заплатим за это мы, российские налогоплательщики. Отсутствие медполиса - это нарушение режима пребывания. То есть как минимум штраф, а то и выдворение для иностранных нарушителей. Чтобы МВД было проще выявлять таковых (обычно это происходит уже на этапе трудоустройства), нужно упростить правоохранителям доступ к медицинским сведениям об иностранцах", - пишет соавтор законопроекта депутат Ярослав Нилов.

По оценкам депутатов, россияне ежегодно платят за лечение мигрантов 12 миллиардов рублей. Недавно Минздрав предложил повысить минимальный страховой стаж для мигрантов для получения ими медпомощи по полису ОМС. Если сейчас достаточно трех лет стажа, то предлагается увеличить срок до 5 лет.

Теги: мигранты, полис, ОМС


