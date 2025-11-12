Турецкие эксперты допустили внешнее воздействие на упавший самолет С-130

Турецкие эксперты по вопросам безопасности выдвигают различные версии крушения военно-транспортного самолета С-130 ВС Турции в Грузии, в том числе не исключают внешнего воздействия на него.

Техническую неисправность как причину крушения следует исключить, сообщил ведущий эксперт по вопросам терроризма и безопасности, отставной военный Джошкун Башбуг в эфире телеканала CNN Türk. По его словам, C-130 - проверенный временем военно-транспортный самолет, последний известный инцидент с которым произошел в 1982 году.

Эксперт добавил, что о плохой погоде сообщили бы соответствующие ведомства. "Остаются версии столкновения в воздухе, диверсии либо нападения", - сообщил он.

Военный эксперт Казым Далкыран в свою очередь не исключил, что С-130 мог сбит средствами ПВО, пишет ТАСС.

11 ноября в Грузии разбился грузовой самолет C-130, принадлежавший Минобороны Турции. В ведомстве сообщили, что борт вылетел из Азербайджана в Турцию. На борту самолета были 20 военнослужащих, все они погибли. Выяснением обстоятельств и причин крушения займутся турецкие эксперты.