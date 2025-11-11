В Грузии разбился турецкий военно-транспортный "Геркулес"
В Грузии разбился грузовой самолет C-130, принадлежавший Минобороны Турции.
В ведомстве сообщили, что борт, вылетевший из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение на территории Грузии.
"В координации с грузинскими властями начаты поисково-спасательные работы", - заявили в Минобороны Турции.
С-130 "Геркулес" — самый распространенный транспортный самолет средней грузоподъемности, эксплуатирующийся в 65 странах. Производится американской компанией Lockheed более 50 лет.