В Грузии разбился турецкий военно-транспортный "Геркулес"

В Грузии разбился грузовой самолет C-130, принадлежавший Минобороны Турции.

В ведомстве сообщили, что борт, вылетевший из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение на территории Грузии.

"В координации с грузинскими властями начаты поисково-спасательные работы", - заявили в Минобороны Турции.

С-130 "Геркулес" — самый распространенный транспортный самолет средней грузоподъемности, эксплуатирующийся в 65 странах. Производится американской компанией Lockheed более 50 лет.